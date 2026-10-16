Москвичи выбрали имена козлятам с "Городской фермы" на ВДНХ

Фото: пресс-служба ВДНХ

Юные москвичи придумали имена двум козлятам, которые летом появились на свет на "Городской ферме" на ВДНХ. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Опрос проводили на платформе "Активный гражданин – детям", свое мнение высказали ребята в возрасте от 6 до 14 лет. Одного козленка назвали Шустриком – этот вариант поддержали 38% участников. Для его сестры выбрали имя Мила, получившее 29% голосов.

На выбор предлагалось по пять имен. Можно было предложить и собственный вариант.

Двойняшки родились 1 августа у козы Кнопки. Самец Викинг имеет черно-белый окрас, а самочка – белая с коричневыми пятнами на голове. К настоящему времени малыши окрепли, подросли и активно исследуют свой дом. Подросших козлят вместе с их родителями можно увидеть в хлеву на "Городской ферме".

Ранее два козленка породы камори родились в зоосаде в вотчине Деда Мороза в Великом Устюге. Специалисты следят за их состоянием, аппетитом, а также изменениями роста и веса. Камори относятся к редким для России породам коз и распространены преимущественно в Пакистане.