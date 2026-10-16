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16 октября, 13:51

Город

В Москве обитают 250 семей бобров

Фото: 123RF.com/jimtan

В столице обитают 250 семей бобров – по 6–7 зверей в каждой. Об этом ТАСС рассказала руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Юлия Урожаева.

Бобр занесен в Красную книгу столицы. Обитают эти животные в основном по течению Москвы-реки. В прошлом году специалисты провели детальное обследование и нанесли на карту расположение основных хаток. Повышенное внимание к бобрам связано с их воздействием на городскую среду.

"Если мы посадим красивые свежие деревья, бобр часть из них сгрызет. Коллеги посоветовали нам сажать отдельную кормовую базу <...>, мы высаживаем деревья, которые бобр любит, и, с одной стороны, обеспечиваем им кормовую базу", – пояснила Урожаева.

Кроме того, в круговороте водных объектов бобр играет важную роль, и в ведомстве не хотят, чтобы он исчезал из городской среды. С другой стороны, это помогает отдалять зверей от мест, где бывает много людей.

Исполняющий обязанности директора института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова Российской академии наук (РАН) Сергей Найденко назвал бобра безопасным зверем. При этом он напомнил, что тот весит 20 килограммов – это крупный грызун, который своими зубами постепенно перегрызает дерево.

"И если относиться к нему, как к игрушке, которая вышла на дорогу, замечательной, плюшевой, прекрасной, и попытаться еще и руку сунуть, можно получить очень серьезные травмы", – предупредил Найденко.

Сам здоровый бобр к людям не пойдет и нападать не станет. Однако подходить к нему все же не надо, животное может ответить так, что "мало не покажется".

Ранее стало известно, что в Москве и области бобры приступили к подготовке к холодам. В это время животные заготавливают корм, ремонтируют хатки и укрепляют плотины.

Следы бобров можно встретить в Серебряном бору, у Строгинского мыса, на Яузе, в Митине, Печатниках, в пойме реки Сетуни и на территориях ТиНАО. Осенью звери срезают ветви лиственных пород, которые складывают на дне водоемов у входа в хатку или нору. Кроме того, они ремонтируют и строят жилища из веток, стволов и глины, а также укрепляют плотины.

Крупного бобра заметили на Даниловской набережной в Москве

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