В Москве установили фотоловушки на Бобровом острове для наблюдения за бобрами

Фото: Институт проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН

Ученые из Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова Российской академии наук (ИПЭЭ РАН) установили фотоловушки на Бобровом острове на юге Москвы. Устройства будут отслеживать жизнь местных бобров, которые представляют интерес для исследователей.

Фотоловушки были установлены недалеко от центра выявленного бобрового поселения – там находятся основные норы и две полухатки, которые используются животными для сна и отдыха, отметил старший научный сотрудник ИПЭЭ РАН, руководитель Рабочей группы по бобрам Териологического общества имени академика В. Е. Соколова при РАН, кандидат биологических наук Иван Башинский.

Благодаря полученным кадрам видно, как бобры проводят свое время вне нор. Ученый отметил, что в хорошую погоду они могут быть активны более 10 часов, в дождливые дни они чаще находятся на суше, а в жаркие – в воде.

За животными на острове наблюдают последние 2–3 года. За это время удалось выяснить, что обитающая там семья бобров состоит из двух взрослых особей, а также 4–5 детенышей разного возраста.

Видео: Институт проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН РАН

В настоящее время на территории Бобрового острова ведутся работы, при этом животные обитают в его северной части. Для минимизации беспокойства животных прибрежная полоса шириной около 30 метров от берега была огорожена специальным забором. Сохранение на этой территории обширных зарослей кустарников и высокой травы, а также доступность водной растительности, которой питаются бобры, обеспечивают комфортные условия их обитания.

Башинский отметил, что обычно бобры спокойно реагируют на действия человека, особенно если активные работы не проводятся рядом с норами.

"На камерах видно, что в текущей ситуации бобры не изменили свой образ жизни, все так же регулярно выбираются на поверхность", – подчеркнул ученый.

До этого было принято решение очистить Бобровый остров от мусора, который был накоплен за 60 лет. К настоящему моменту оттуда вывезли уже более 100 тонн крупногабаритного строительного мусора и более 50 мешков бытовых отходов. Из озера также вытащили гнилую древесину.

Руководитель центра трансфера технологий ИПЭЭ РАН Андрей Зайцев объяснял, что бобры будут оставаться на острове, если его очистят от мусора, а также посадят новые деревья, которые больше подходят для них в качестве корма.

"Дальнейшая реабилитация территории с учетом интересов бобров вполне реальна: мировая практика доказывает, что бобры и люди могут успешно сосуществовать", – объяснил он.

Кроме того, по мнению руководителя компании "ЭКО-ЭКСПЕРТ" Светланы Перваковой, Бобровый остров может стать примером ответственного отношения к сохранению биоразнообразия в большом городе.

Сохранение бобрового жилища как элемента городской экосистемы внесет значимый вклад в экологическую карту Москвы, иллюстрируя принципы сосуществования дикой природы и мегаполиса. Реализация данного подхода даст возможность внедрить на практике современные методы экологической реабилитации городских пространств.

Ранее сообщалось, что градостроительный комплекс Москвы взял под опеку бобра Манюню. Она живет в Московском зоопарке с 2019 года и уже успела обзавестись семьей, а увидеть ее можно в павильоне "Ночной мир".

