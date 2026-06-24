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24 июня, 08:56

Общество

Внебюджетные места по юридическим специальностям сократят в российских вузах

Фото: depositphotos/kasto

Внебюджетные места в вузах по юридическим специальностям будут сокращены. Об этом заявил председатель Ассоциации юристов России (АЮР) Сергей Степашин в рамках ПМЮФ-2026.

По его словам, в настоящее время это сокращение необходимо.

"Сделано это потому, что сейчас есть ряд высших учебных заведений, где получают диплом о юридическом образовании, но эти дипломы не соответствуют тем знаниям, которые должны получать наши выпускники", – приводит слова Степашина ТАСС.

Он пояснил, что в таких вузах, по сути дела, осуществляется покупка дипломов. Преподавание юридических программ должно соответствовать современным вызовам, указал Сепашин.

Кроме того, еще предстоит разобраться, сколько в России действительно полноценных юридических вузов и факультетов. Степашин отметил, что их более 400. При этом в СССР их было 55 при населении в 2 раза больше.

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков ранее заявил, что российские вузы должны окончательно перейти к новой модели высшего образования в ближайшие три года. По некоторым специальностям активный переход начнется с 2027 года. Крайним сроком для завершения перехода назван 2030 год.

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