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24 июня, 09:17

Наука

Москвичи смогут увидеть микролуние

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Жители и гости Москвы смогут наблюдать микролуние ночью 29 июня. В этот период спутник Земли окажется в самой удаленной точке от планеты, сообщила Агентству "Москва" старший научный сотрудник Московского физико-технического института Евгения Кравченко.

"Микролуние – полнолуние, совпадающее с нахождением Луны вблизи апогея, то есть самой удаленной от Земли точки ее орбиты. 29 июня 2026 года расстояние между центрами Земли и Луны составит около 406 тысяч километров, для сравнения, среднее расстояние равняется 384 400 километров", – пояснила она.

По словам эксперта, видимый угловой диаметр лунного диска будет на 14% меньше, чем при суперлунии.

Как подчеркнула Кравченко, разницу в размерах Луны можно будет увидеть при помощи камеры с одинаковым фокусным расстоянием. Она также посоветовала проводить наблюдения, когда спутник будет высоко над горизонтом.

Ранее астроном, научный сотрудник Московского планетария Людмила Кошман рассказала, что жители столицы смогут наблюдать серебристые облака в последней декаде июня. Лучше всего они заметны в полночь. Необычный вид им придают мелкие кристаллы льда, которые подсвечиваются Солнцем.

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