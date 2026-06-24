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24 июня, 10:30

Наука

Магнитные бури могут накрыть землю 24–25 июня

Фото: depositphotos/KrisCole

Геомагнитные возмущения, которые могут перерасти в слабые магнитные бури, возможны на Земле 24–25 июня. Об этом предупредили в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

По словам ученых, сейчас Земля проходит через "рукав" быстрого солнечного ветра, однако его скорость растет незначительно. Это и может стать причиной геомагнитных возмущений. Помимо этого, на Солнце фиксируется небольшая активность.

Ранее на Солнце произошло несколько вспышек, в том числе наивысшего класса Х. Во время одной из них был зафиксирован "черный взрыв", после чего облако водорода направилось к Земле.

При этом, как утверждали ученые, летом солнечная активность может снизиться до нулевых значений. Это случится после того, как энергия в единственной действующей группе пятен 4465 на звезде иссякнет.

На Солнце произошла мощная вспышка

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