Город выставил на торги места в подземном паркинге в Коптеве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москва выставила на торги более 200 парковочных мест в районе Коптево. Их площадь составляет от 13,3 до 21,6 квадратного метра, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Автовладельцы имеют возможность приобрести парковочные места напрямую у города. Такие сделки отличаются юридической прозрачностью и проходят в онлайн-формате на всех этапах – от подачи заявки до заключения договора", – напомнил руководитель департамента по конкурентной политике Москвы Кирилл Пуртов.

Места находятся в подземном паркинге в жилом доме по адресу проезд Черепановых, дом 10. Прием заявок на участие в аукционах продлится с 2 по 13 июля.

Торги проведут с 9 по 20 июля на электронной площадке "Росэлторг".

Ранее на торги выставили два нежилых помещения в Мещанском районе. Площадь объектов составляет 88,7 и 112,9 квадратного метра. Они находятся на первом этаже здания по адресу Печатников переулок, дом 21, и имеют отдельные входы.

