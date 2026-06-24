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24 июня, 11:00

Культура

Ремейк фильма "Ведьма из Блэр: Курсовая с того света" покажут в 2027 году

Фото: кадр из фильма "Ведьма из Блэр: Курсовая с того света"; режиссеры – Дэниэл Мирик, Эдуардо Санчес; производство – Haxan Films

Ремейк классического фильма ужасов "Ведьма из Блэр: Курсовая с того света" выйдет в мировой прокат 24 сентября 2027 года. Об этом сообщило издание Variety.

"Компания Lionsgate <...> назначила показ фильма на 24 сентября 2027 года", – указано в сообщении.

Издание подчеркнуло, что подробности сюжета пока не разглашаются.

Кинокартина "Ведьма из Блэр: Курсовая с того света" вышла в 1999 году. По сюжету, три студента отправились снимать документальный фильм о местной легенде в лес, после чего исчезли.

Ранее стало известно, что фильм "Джон Рэмбо" выйдет в прокат 4 июня 2027 года. В нем покажут жизнь молодого Рэмбо и то, как он превратился в культового героя. Сюжет развернется во времена Вьетнамской войны.

Главную роль исполнил Ноа Сентинео, знакомый зрителям по фильму "Рекрут", а главного злодея сыграл Джеймс Франко.

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