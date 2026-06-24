Собянин сообщил о ликвидации уже восьми беспилотников, летевших на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Еще два украинских беспилотника попытались пробиться в воздушное пространство Москвы. Они были сбиты силами противовоздушной обороны на подлете к городу, сообщил Сергей Собянин на своей странице в МАХ.

По словам градоначальника, сейчас на месте падения фрагментов ударных аппаратов работают экстренные службы.

Прилеты украинских беспилотников в столичный регион начали фиксироваться примерно в 04:07 по местному времени 24 июня. К настоящему моменту общее число нейтрализованных БПЛА составило 8.

На фоне угрозы аэропорт Внуково перешел на особый режим работы. Сейчас гражданские самолеты выпускаются и принимаются по согласованию с соответствующими органами.