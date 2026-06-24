Рособрнадзор заявил о колоссальном разрыве в баллах ЕГЭ между бюджетниками и платниками

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

При приеме абитуриентов на бюджетную и контрактную основы в ряде вузов отмечается колоссальный разрыв в баллах ЕГЭ, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на Петербургском международном юридическом форуме.

"Неважно, частный вуз это или государственный. Разрыв иногда достигает в предмете до 42 баллов, в среднем 36–42 баллов", – указал Музаев.

В это же время средний балл ЕГЭ для приема в частные и государственные вузы практически одинаковый – разрыва здесь не наблюдается.



Ранее председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин заявлял, что внебюджетные места в вузах по юридическим специальностям будут сокращены. В настоящее время это сокращение необходимо, указывал он.

В таких вузах, по сути дела, осуществляется покупка дипломов. Преподавание юридических программ должно соответствовать современным вызовам, добавлял Степашин.

