В столице началась профориентационная программа для подростков "Лето в новом формате"

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Ежегодная масштабная профориентационная программа для подростков "Лето в новом формате" началась в Москве, передает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Она отметила, что профориентационные программы позволяют подросткам попробовать себя в интересных сферах и уже затем осознанно выбрать будущую профессию. Программа "Лето в новом формате" состоит из проектов "Лето моей карьеры", "ПРОГероев" и "Стажировки".

"Партнерами программы станут свыше 300 организаций, а также ведущие колледжи и вузы Москвы. В этом году к ней присоединятся более 3,5 тысячи ребят. А всего с момента запуска ее участниками стали уже свыше 20 тысяч подростков", – указала заммэра.

Кроме того, в столице для девятиклассников доступна городская программа комплексной профориентации. Она позволяет опробовать себя в разных специальностях с помощью технологий виртуальной реальности, пообщаться с наставниками, пройти тестирование, а также профессиональные пробы в лабораториях и мастерских колледжей.

Только в этом учебном году программа помогла 80 тысячам ребят выбрать направление карьеры, а всего с момента ее появления участниками программы стали свыше 200 тысяч человек.

В начале года программу расширили и включили также учеников 10–11-х классов социально-экономического, гуманитарного и универсального профилей. В результате в ней приняли участие 13 тысяч старшеклассников. Ежегодно ее будут проходить более 35 тысяч школьников.



Партнерами "Лета в новом формате" в 2026 году стали Московский метрополитен, ПАО "Московская объединенная энергетическая компания", Мосгаз, ГСУ СК РФ по городу Москве, ВДНХ, городские управы, центры госуслуг "Мои документы", учреждения ЖКХ, некоммерческие организации, библиотеки, музейно-выставочные пространства, культурные центры и спортшколы.

Принять участие в проекте может любой житель Москвы в возрасте 14–17 лет. Для этого нужно лишь выбрать одну из профильных школ. Среди новинок текущего года – "Энергошкола", участники которой узнают о профессии энергетика и ознакомятся с системой теплоснабжения мегаполиса. В конце обучения можно будет защитить свой проект, что позволит получить дополнительные баллы при поступлении в вуз.

Также впервые площадкой профильных школ станет центр практического обучения "Профессии будущего" в Печатниках.

"Лето моей карьеры" организуется в двух потоках: с 2 по 24 июля и с 29 июля по 20 августа. Зарегистрироваться на первый или второй поток можно на сайте проекта. Регистрация открыта до 2 и 24 июля соответственно.

Кроме прочего, проект "ПРОГероев" познакомит юных москвичей с профессиями спасателя, летчика, авиадиспетчера, авиаконструктора, пилота, штурмана и многими другими специальностями. В этом году авиационное направление дополнилось программой "Космонавтика". Проект проводит работу в двух потоках: с 24 июня по 17 июля и с 29 июля по 21 августа. Зарегистрироваться на второй поток можно на сайте до 7 июля.

При этом проект "Стажировки" реализуется в три потока. Он позволит получить не только профессиональный опыт, но и заработать первые деньги юношам и девушкам от 14 до 18 лет из неполных и многодетных семей, а также из семей участников специальной военной операции. Горожанам доступны различные специальности от журналиста до инженера, юриста и многих других.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что в текущем учебном году свыше 100 компаний стали партнерами предпринимательских классов. В их число вошли Московская школа управления "Сколково", производители силовой электроники, инновационных протезов, высокотехнологичных лабораторий для ускоренной селекции растений и архитектурное бюро. Представители компаний организовали для школьников свыше 520 бизнес-тренингов и семинаров.

