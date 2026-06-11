Более 35 тысяч предпрофессиональных классов Москвы побывали с экскурсией на предприятиях

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Свыше 35 тысяч учеников предпрофессиональных инженерных, ИТ-, медицинских и медиаклассов в этом учебном году посетили экскурсии и учебные дни на площадках ведущих столичных компаний, больниц, редакций и высокотехнологичных производств. Об этом сообщили на портале мэра и правительства столицы.

Для старшеклассников провели более трех тысяч мероприятий, а партнерами проекта стали свыше 260 предприятий и организаций Москвы.

"Мы видим, что такой формат обучения позволяет выпускникам предпрофессиональных классов делать вполне осознанный выбор. 90 процентов из них поступают в топовые вузы по своим направлениям", – рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ученики инженерных классов побывали на предприятиях авиакосмической отрасли, производственных площадках и в технопарках. В проекте приняли участие более 90 высокотехнологичных компаний, включая резидентов ОЭЗ "Технополис Москва", а также госкорпорации "Ростех", "Роскосмос" и "Росатом".

Школьники медицинских классов посещали городские больницы, поликлиники и подстанции скорой помощи, знакомились с работой врачей и современным оборудованием. Впервые для них организовали полноценные учебные дни в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, ММКЦ "Коммунарка", ГКБ № 15 имени О. М. Филатова и "Больнице № 52".

Учащиеся ИТ-классов проходили учебные дни на площадках "Сбера" и "Яндекса", где общались с разработчиками, аналитиками данных и специалистами по искусственному интеллекту, а также решали реальные производственные задачи.

Школьники медиаклассов знакомились с работой журналистов, операторов, фотографов и радиоведущих в редакциях СМИ и медиахолдингах. Практические занятия проходили в том числе на площадках кинопарка "Москино", музеев и крупных городских мероприятий.

Сегодня предпрофессиональные классы работают более чем в 70% школ Москвы, а обучение в них проходят свыше 40% столичных старшеклассников. За 10 лет проект выпустил около 100 тысяч учеников.

Тем временем научно-практические конференции для школьников Москвы собрали рекордную аудиторию. В этом году в мероприятиях приняли участие порядка 50 тысяч человек. Из них 27 тысяч дошли до заключительного этапа, а больше 6 тысяч стали победителями и призерами.