07 мая, 15:32

Собянин рассказал, как школьникам помогает программа профориентации

В Москве запущена программа профориентации для учащихся 10-х и 11-х классов. О том, как она помогает школьникам, на своей странице в MAX рассказал Сергей Собянин.

Мэр напомнил, что для девятиклассников этот проект действует с 2023 года. Теперь ученики 11-х классов социально-экономического, гуманитарного и универсального профилей могут присоединиться к программе из пяти этапов по индивидуальному запросу.

Первый этап – это сессия "Москва – город возможностей". Там подростки узнают больше о востребованных в столице профессиях и дальнейших перспективах при выборе специальности. После этого им предлагают пройти тест на определение интересов и сильных сторон. Результаты приходят в сервис "Портфолио учащегося" "Московской электронной школы" (МЭШ).

На третьем этапе старшеклассники индивидуально консультируются с карьерным наставником. Специалисты оценивают результаты тестирования и помогают ученикам определиться с направлением.

Также город организует встречи школьников с представителями вузов, рассказал Собянин. Они рассказывают о популярных направлениях и условиях поступления. Всего проект сотрудничает с 54 вузами, в том числе с РАНХиГС, РУДН, РЭУ имени Г. В. Плеханова, МГТУ имени Н. Э. Баумана.

Далее следует мастер-класс "Создай свою модель успеха", благодаря которому ученики могут составить план действия для поступления в конкретный вуз. Сейчас в программе участвуют уже 8 тысяч подростков и 90% выбрали будущую профессию, отметил градоначальник.

Ранее в кинопарке "Москино" началась практика для учеников столичных медиаклассов. По словам заммэра Анастасии Раковой, система предпрофессиональных классов в Москве развивается уже более 10 лет. Это помогает школьникам выбрать профессию благодаря прохождению практики. Они посещают реальные площадки и получают полезные знания от специалистов.

