Городской центр карьерного развития и РАНХиГС подписали соглашение о сотрудничестве

Городской центр профессионального и карьерного развития Москвы заключил с Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) соглашение о сотрудничестве, сообщил директор центра Евгений Андриенко.

Договор был подписан в ходе студенческого форума "Точка диалога". Документ предусматривает организацию стажировок в столичных компаниях и учреждениях, что поможет молодым специалистам в дальнейшем трудоустройстве.

"Опыт такой работы у нас есть: мы сотрудничаем с более чем 60 организациями Москвы. Их представители – постоянные участники карьерного форума "Взлет", на котором проводят консультации с экспертами, помогают найти программы стажировок", – отметил Андриенко.

Кроме того, центр реализует несколько проектов по профориентации горожан. Например, участники "Студенческих парламентских клубов" могут познакомиться с депутатами, изучить структуру управления городом, а также узнать о процессе формирования законодательных инициатив.

Также центр проводит тренинги и мастер-классы для развития личностных и профессиональных компетенций. Гражданам, в частности, доступен обучающий курс о создании качественного контента.

Студенты колледжей и вузов Москвы могут проходить практику на современных предприятиях, но дополнительные возможности для стажировок дает программа "Техностажировка", которая действует на площадках особой экономической зоны "Технополис Москва". С 2022 года первый профессиональный опыт в ее рамках получили более 3,2 тысячи студентов.

Также для горожан от 14 до 35 лет действует система поддержки профессионального самоопределения и трудоустройства – "Молодежь Москвы. Карьера". Проект сопровождает участников на всех этапах карьерного роста, начиная с выбора сферы деятельности и заканчивая успешным трудоустройством и развитием собственного дела. С сентября прошлого года в рамках программы было проведено более 350 консультаций по вопросам карьеры.

