17 апреля, 16:42

Городской центр карьерного развития и РАНХиГС подписали соглашение о сотрудничестве

Фото: Ольга Нуромская

Городской центр профессионального и карьерного развития Москвы заключил с Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) соглашение о сотрудничестве, сообщил директор центра Евгений Андриенко.

Договор был подписан в ходе студенческого форума "Точка диалога". Документ предусматривает организацию стажировок в столичных компаниях и учреждениях, что поможет молодым специалистам в дальнейшем трудоустройстве.

"Опыт такой работы у нас есть: мы сотрудничаем с более чем 60 организациями Москвы. Их представители – постоянные участники карьерного форума "Взлет", на котором проводят консультации с экспертами, помогают найти программы стажировок", – отметил Андриенко.

Кроме того, центр реализует несколько проектов по профориентации горожан. Например, участники "Студенческих парламентских клубов" могут познакомиться с депутатами, изучить структуру управления городом, а также узнать о процессе формирования законодательных инициатив.

Также центр проводит тренинги и мастер-классы для развития личностных и профессиональных компетенций. Гражданам, в частности, доступен обучающий курс о создании качественного контента.

Студенты колледжей и вузов Москвы могут проходить практику на современных предприятиях, но дополнительные возможности для стажировок дает программа "Техностажировка", которая действует на площадках особой экономической зоны "Технополис Москва". С 2022 года первый профессиональный опыт в ее рамках получили более 3,2 тысячи студентов.

Также для горожан от 14 до 35 лет действует система поддержки профессионального самоопределения и трудоустройства – "Молодежь Москвы. Карьера". Проект сопровождает участников на всех этапах карьерного роста, начиная с выбора сферы деятельности и заканчивая успешным трудоустройством и развитием собственного дела. С сентября прошлого года в рамках программы было проведено более 350 консультаций по вопросам карьеры.

Читайте также


Почему в России растет число одиноких людей

Особенно остро тенденцию ощущают жители Сибири и Дальнего Востока

В ГД это связали с разрушением института семьи

Читать
закрыть

Реальна ли аллергия на работу?

Речь о "синдроме больного здания": впервые этот термин появился в докладах ВОЗ еще в 1980-х

Однако такая реакция может возникать и из-за психологических проблем

Читать
закрыть

Где аллергикам переждать цветение березы?

Врачи советуют сменить климатическую зону во время пика пыления

Удачными вариантами станут в том числе Сочи, Геленджик, Анапа и Крым

Читать
закрыть

Россиянки начали перепродавать подаренные ухажерами букеты

Многие признаются, что на вырученные деньги могут оплатить коммуналку или закрыть кредит

Перепродажа букета может быть эмоциональной и психологической защитой девушки

Читать
закрыть

Чем заняться на "Библионочи" в Москве 18 апреля

Тема всех мероприятий в этом году: "Единство народов – сила России!"

Библиотеки и культурные центры проведут сотни мероприятий, включая спектакли, кинопоказы и не только

Читать
закрыть

В России может появиться регистр привитых и отказавшихся от вакцинации

Попадание в регистр не повлечет никаких негативных последствий, подчеркнули в Минздраве

Врачи напомнили, что благодаря прививкам человечество, например, сумело победить оспу

Читать
закрыть

Почему молодежь путешествует на последние деньги?

В Сети продвигают новый тренд: потратить почти все деньги на поездки, не задумываясь о будущем

Эксперты предупреждают, что такой взгляд на жизнь опасен по многим причинам

Читать
закрыть

Вызывает ли COVID-19 приступы аллергии?

Москвичи, которые никогда не страдали аллергией, начали жаловаться на появившиеся после COVID-19 симптомы

Врачи предполагают, что постковидные проявления маскируются под аллергию

Читать
закрыть

