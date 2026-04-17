Иран будет взимать плату за проход торговых судов через Ормузский пролив

Торговые суда должны будут платить пошлину за проход через Ормузский пролив, заявил депутат парламента Ирана Махмуд Набавиан на своей странице в Х.

"После отступления злобного американского режима и принятия соглашения о прекращении огня в Ливане некоторым коммерческим судам будет разрешено проходить через Ормузский пролив за определенную плату", – сказал он.

При этом коммерческие и любые другие суда, которые связаны с США и Израилем, а также транспортируемые ими грузы, не должны пересекать Ормузский пролив, пишет агентство Tasnim со ссылкой на источник в иранском Высшем совете национальной безопасности.

Также собеседник журналистов подчеркнул, что, если США продолжат морскую блокаду исламской республики, Иран снова запретит проход любых судов через пролив. Однако американский президент Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что Иран якобы "согласился никогда больше не перекрывать Ормузский пролив".

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в феврале, когда Израиль и США нанесли удары по Ирану. В ответ на это республика атаковала еврейское государство и американские военные базы в регионе. Также она закрыла Ормузский пролив для судов.

Вслед за этим ливанское шиитское движение "Хезболла" обстреляло израильскую территорию, что вызвало ответные действия со стороны Израиля. Однако 16 апреля Трамп заявил, что Израиль и Ливан согласились на 10-дневное прекращение огня.

В связи с этим глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что проход всех коммерческих судов через Ормузский пролив полностью открыт на время прекращения огня. Трамп, комментируя это, указал, что морская блокада против Ирана будет действовать до полной реализации мирной сделки.

