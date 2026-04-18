Электроскутеры новой модели появились в приложении "Велобайк"

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Электроскутеры новой модели можно арендовать в приложении "Велобайк". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"По итогам пилотного проекта 2025 года мы получили отзывы пользователей и доработали электроскутеры с учетом их пожеланий. Новая модель стала еще безопаснее, комфортнее и технологичнее", – подчеркнул заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В этом сезоне горожане смогут взять напрокат 9 тысяч электровелосипедов и 4 тысячи электроскутеров.

Новая модель была создана с учетом пожеланий пользователей. Специалисты модернизировали умный модуль управления, который теперь точнее определяет геопозицию, обновили информационный дисплей и добавили боковые световые индикаторы состояния транспорта. Также на электроскутерах появились новые шины и сиденья, эргономичные ручки руля и более удобная корзина для вещей.

Транспортом "Велобайка" можно пользоваться бесплатно. Для этого необходимо активировать поездку по карте москвича для обучающихся или по безлимитному билету "Единый", записанному на карту "Тройку".

Ранее стало известно, что Минцифры и операторы сервисов кикшеринга Whoosh, "Юрент" и "Яндекс" прорабатывают внедрение системы верификации пользователей через "Госуслуги" в российских регионах. Подобные меры повысят безопасность на дорогах и снизят злоупотребление соответствующими сервисами.

