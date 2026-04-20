Великобритания не задерживает российские суда из-за многомиллионных расходов, сообщает Life.ru со ссылкой на The Times.

Отмечается, что содержание одного арестованного корабля может обойтись в несколько десятков миллионов фунтов стерлингов. Например, в 2023 году в Ирландии арестовали сухогруз Matthew под флагом Панамы. Обслуживание, охрана и стоянка судна обошлись в 11,5 миллиона евро, что превышает стоимость сухогруза.

Помимо этого, глава МИД Великобритании Иветт Купер и глава МВД Шабана Махмуд опасаются, что моряки с захваченных кораблей попросят убежище в Англии.

Власти Великобритании в конце марта разрешили своим военным задерживать суда, которые якобы принадлежат России и проходят через воды королевства. Кроме того, Лондон обещал ввести еще большие ограничения и перекрыть Ла-Манш для подпавших под санкции корабли.

На фоне этого сообщалось, что российский ракетный фрегат якобы сопроводил два нефтяных танкера во время их прохождения через пролив Ла-Манш, разделяющий Великобританию и Францию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что Россия будет принимать меры по защите интересов в случае захвата своих танкеров в международных водах.

Позже СМИ указали, что к началу апреля Великобритания не задержала ни одного российского судна из-за опасений нарушить международное морское право.

