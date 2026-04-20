Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 апреля, 21:32

Происшествия

Мать удерживаемой в Мексике девочки рассказала об убитом в прокуратуре ребенке

Фото: 123RF.com/arkadijschell

Мать удерживаемой в Мексике 17-летней россиянки Кристины Романовой Марина Романова заявила, что родители другого ребенка подали иск в суд из-за того, что их дочь убили прямо в здании прокуратуры. Об этом Романова-старшая рассказала в беседе с РЕН ТВ.

"У них случилось ЧП еще хуже моего... А у них девочку убили. Такой же обман по телефону был. Родители обвиняют в произошедшем прокуратуру", – рассказала женщина.

Из-за происходящих в стране событий с удержанием и пропажей детей в страну приехал комиссар ООН. Также убийство ребенка начали расследовать официальные власти. При этом Романову-младшую ранее видел российский консул, то есть девочку еще можно спасти.

Дочь россиянки похитили еще в 2023 году. Неизвестные посадили ее в автобус местной службы опеки и увезли в неизвестном направлении. По данным СМИ, девочка сначала жила в приюте, а затем пропала без вести. Позже ее передали под опеку государственных органов.

Родители боятся, что не успеют спасти девочку, так как по достижении 18 лет ее могут продать в рабство и заставить рожать детей, которых после этого продадут на черном рынке. Просьбы матери к властям вмешаться результатов не принесли.

Даже после вмешательства в ситуацию МИД РФ власти Мексики отказываются возвращать ребенка в Россию. Романова-старшая считает, что ее дочь стала жертвой преступления, связанного с продажей людей.

происшествияза рубежом

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика