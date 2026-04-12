12 апреля, 04:24

Происшествия

Власти Мексики отказываются вернуть 17-летнюю россиянку на родину

Фото: depositphotos/NiroDesign

Мексика отказывается вернуть в Россию 17-летнюю гражданку Кристину Романову, которая в данный момент удерживается в учреждении Генпрокуратуры по делам семьи и детей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заведующего консульским отделом посольства РФ в Мексике Якова Федорова.

"Мексиканские партнеры отказываются возвращать Кристину в Россию и не предоставляют консульского доступа к ней с августа 2025 года, а все наши обращения в адрес МИД Мексики, Генпрокуратуры и других органов власти остаются без должного внимания", – сообщил дипломат.

Федоров напомнил, что российское посольство занимается делом Кристины с 2023 года, пытаясь добиться возвращения несовершеннолетней на родину. Летом прошлого года сотрудникам дипмиссии после долгих и настойчивых требований удалось четыре раза поговорить с россиянкой.

Дипломат подчеркнул, что действия мексиканских властей можно квалифицировать как нарушение всех существующих международных процедур, поскольку девушка не является ни задержанной, ни арестованной, ни осужденной в Мексике.

По словам матери девушки Марины Романовой, ее дочь насильно задержали сотрудники госсистемы защиты семьи штата Мехико в Автономном университете штата, после чего она исчезла. Женщина опасается, что Кристина могла стать жертвой преступления, включая торговлю людьми.

Местные СМИ сообщали, что россиянка с 2023 года проживала в приюте Системы комплексного развития семьи штата Мехико и пропала без вести 28 сентября 2024 года. В октябре того же года ее обнаружили в Тихуане и передали под опеку государственных органов.

Ранее гражданин России был приговорен к трем годам лишения свободы в туристическом городе Нячанг на юге Вьетнама за употребление наркотиков.

В МИД России предупредили о возросших рисках задержаний и арестов россиян в третьих странах по запросам спецслужб США. В ведомстве подчеркнули, что американские правоохранители буквально начали "охоту" за россиянами по всему миру.

происшествияза рубежом

