Россиянин осужден на 3 года тюрьмы во Вьетнаме за употребление наркотиков

Фото: depositphotos/doomu

Гражданин России был приговорен к трем годам лишения свободы в туристическом городе Нячанг на юге Вьетнама за употребление наркотиков. Об этом РИА Новости сообщил генеральный консул РФ в Хошимине Тимур Садыков.

Также представитель консульства напомнил о случае с Марией Дапиркой, которую во Вьетнаме приговорили к пожизненному заключению, а два года назад она была передана России для дальнейшего отбывания наказания.

Кроме того, еще одна россиянка получила во Вьетнаме 18 лет тюрьмы за перевозку наркотических средств.

