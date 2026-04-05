05 апреля, 02:57

Происшествия

Россиянин осужден на 3 года тюрьмы во Вьетнаме за употребление наркотиков

Фото: depositphotos/doomu

Гражданин России был приговорен к трем годам лишения свободы в туристическом городе Нячанг на юге Вьетнама за употребление наркотиков. Об этом РИА Новости сообщил генеральный консул РФ в Хошимине Тимур Садыков.

Также представитель консульства напомнил о случае с Марией Дапиркой, которую во Вьетнаме приговорили к пожизненному заключению, а два года назад она была передана России для дальнейшего отбывания наказания.

Кроме того, еще одна россиянка получила во Вьетнаме 18 лет тюрьмы за перевозку наркотических средств.

Ранее в Грузии задержали 7 человек, похитивших россиян ради выкупа. Следствие установило, что поздно ночью злоумышленники проникли в дом граждан России под предлогом утечки газа. После этого они, угрожая жизни и используя оружие, похитили у потерпевших 2 тысячи долларов, телефоны и ноутбуки.

