МИД России заявил об активизации охоты спецслужб США за россиянами

Министерство иностранных дел России предупредило, что спецслужбы США активизировали "охоту" за россиянами по всему миру. Заявления ведомства передает РИА Новости.

По данным министерства, угрозы задержаний и арестов россиян в третьих странах по запросам американских спецслужб выросли.

Ранее в российском МИД назвали политизированными обвинения в обходе антироссийских санкций, которые были предъявлены в Болгарии гражданам РФ Сергею Ивину и Олегу Ольшанскому. Ведомство пообещало сделать все возможное для возвращения россиян на Родину.

Ивин и Ольшанский были задержаны 6 октября 2025 года при прохождении паспортного контроля в аэропорту Софии. Их арестовали на основе запросов Минюста США.

В декабре 2025-го Софийский городской суд одобрил их экстрадицию в США, а в феврале-марте этого года данное решение было подтверждено Софийским апелляционным судом. 26-го числа их экстрадировали.

