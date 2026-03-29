29 марта, 09:39

МИД России заявил об активизации охоты спецслужб США за россиянами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Министерство иностранных дел России предупредило, что спецслужбы США активизировали "охоту" за россиянами по всему миру. Заявления ведомства передает РИА Новости.

По данным министерства, угрозы задержаний и арестов россиян в третьих странах по запросам американских спецслужб выросли.

Ранее в российском МИД назвали политизированными обвинения в обходе антироссийских санкций, которые были предъявлены в Болгарии гражданам РФ Сергею Ивину и Олегу Ольшанскому. Ведомство пообещало сделать все возможное для возвращения россиян на Родину.

Ивин и Ольшанский были задержаны 6 октября 2025 года при прохождении паспортного контроля в аэропорту Софии. Их арестовали на основе запросов Минюста США.

В декабре 2025-го Софийский городской суд одобрил их экстрадицию в США, а в феврале-марте этого года данное решение было подтверждено Софийским апелляционным судом. 26-го числа их экстрадировали.

