КНР передал РФ приговоренную к смертной казни россиянку

Россиянка Марина Лопатина, приговоренная в 2011 году в Китае к смертной казни за контрабанду наркотиков, передана российской стороне для отбывания наказания на родине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Лопатину обвиняли в попытке провоза двух килограммов героина из специального административного района Макао в материковую часть Китая. В 2011 году Чжухайский суд приговорил ее к смертной казни с отсрочкой исполнения приговора на два года.

Позже россиянке смягчили наказание: сначала – до пожизненного заключения, а затем – до 25 лет лишения свободы. Через некоторое время Лопатина дала согласие о дальнейшем отбывании наказания на родине.

Суд в России признал приговор китайской инстанции и осудил женщину уже в рамках российского законодательства. Ей назначили 12 лет колонии общего режима, из которых Лопатиной осталось отбыть 6 лет 6 месяцев и 24 дня. Осужденная уже вернулась в Россию.

