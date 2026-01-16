Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 января, 06:35

Происшествия

КНР передал РФ приговоренную к смертной казни россиянку

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Россиянка Марина Лопатина, приговоренная в 2011 году в Китае к смертной казни за контрабанду наркотиков, передана российской стороне для отбывания наказания на родине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Лопатину обвиняли в попытке провоза двух килограммов героина из специального административного района Макао в материковую часть Китая. В 2011 году Чжухайский суд приговорил ее к смертной казни с отсрочкой исполнения приговора на два года.

Позже россиянке смягчили наказание: сначала – до пожизненного заключения, а затем – до 25 лет лишения свободы. Через некоторое время Лопатина дала согласие о дальнейшем отбывании наказания на родине.

Суд в России признал приговор китайской инстанции и осудил женщину уже в рамках российского законодательства. Ей назначили 12 лет колонии общего режима, из которых Лопатиной осталось отбыть 6 лет 6 месяцев и 24 дня. Осужденная уже вернулась в Россию.

Ранее МВД объявило в международный розыск россиянина, задержанного в ноябре 2025 года на тайском острове Пхукет по запросу США.

Основанием для розыска стал запрос Соединенных Штатов, где мужчину подозревают в совершении киберпреступлений. Мужчине вменяют организацию преступного сообщества и кражу с использованием информационных технологий.

Читайте также


происшествия

Главное

К чему приведет отсрочка эвакуации машин при нарушении парковки?

Такая мера сможет дисциплинировать владельцев авто

Однако эксперты уверены: она "никогда не будет реализована"

Читать
закрыть

Можно ли забронировать парковочное место во дворе?

Никто не имеет права занимать или "бронировать" за собой расчищенное место

Исключение составляют случаи, когда земля находится в чьей-то собственности или аренде

Читать
закрыть

Зачем нужна обязательная постановка животных на учет?

Поправки помогут эффективно разыскивать потерявшихся питомцев

Нововведения помогут наказывать недобросовестных владельцев животных

Читать
закрыть

Могут ли уволить за публикацию интимных фото в Сети?

Российские компании включили платформу OnlyFans в список ресурсов для проверки сотрудников

Эксперты уверены: такие проверки – нормальная практика для компаний

Читать
закрыть

Почему зумеры внедряют тренд "12 месяцев – 12 покупок"?

Молодежь пришла к выводу: проводить время на маркетплейсах – бессмысленная история

Новый тренд помогает снизить тревогу из-за денег и будущего

Читать
закрыть

Что изменится в правилах поступления в вузы в 2026 году?

Теперь абитуриенты смогут подать документы тремя способами

Также корректировки произошли в правилах целевого приема

Читать
закрыть

Чем закончится обострение конфликта между Ираном и США?

Эксперты уверены: для Штатов иранские власти давно являются проблемой

Ситуация в Иране может быть создана, чтобы отвлечь общественность от других процессов

Читать
закрыть

Начнут ли в России снимать процесс родов на видео?

Мера поможет создать объективную доказательную базу на случай возможных нарушений

Однако эксперты уверены: ни к чему хорошему такая инициатива не приведет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика