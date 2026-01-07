Форма поиска по сайту

РФ объявила в розыск задержанного на Пхукете по запросу США россиянина

Фото: depositphotos/doomu

МВД России объявило в международный розыск россиянина, задержанного в ноябре 2025 года на тайском острове Пхукет по запросу США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Отмечается, что основанием для розыска стал запрос Соединенных Штатов, где мужчину подозревают в совершении киберпреступлений. Мужчине вменяют организацию преступного сообщества и кражу с использованием информационных технологий. В рамках уголовного дела он был объявлен в федеральный, а затем и в международный розыск.

Согласно документам, задержание россиянина на Пхукете осуществлено местными правоохранительными органами по запросу американской стороны. Позже дело было передано в компетентные органы для решения вопроса об экстрадиции.

Ранее россиянина задержали в Сингапуре по обвинению в нарушении законов США. По информации правоохранительных органов, его обвиняют в кибермошенничестве.

