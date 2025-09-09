Российский этнограф Каверин вернулся в Москву после заключения в Афганистане

Фото: телеграм-канал SWAT SLAV

Российский этнограф, сотрудник Центра палеоэтнологических исследований и Института востоковедения РАН Святослав Каверин сообщил, что прибыл в Москву после освобождения из заключения в Афганистане.

"После 52 суток полного оффлайна я ничего пока не знаю. Сижу в аэропорту Шереметьево на паспортном контроле, так как не мог не вызвать интерес", – написал Каверин в своем телеграм-канале.

Он поблагодарил подписчиков за поддержку и пообещал поделиться подробностями ситуации позже.

Это стало первой публикацией Каверина в его канале с июля этого года, когда он сообщил о своем задержании в Афганистане за якобы попытку контрабанды украшений.

