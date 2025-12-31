31 декабря 2025, 05:48Политика
Путин и Си Цзиньпин поздравили друг друга с Новым годом
Фото: ТАСС/POOL/Сергей Гунеев
Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин поздравили друг друга с наступающим Новым годом. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
Уточняется, что лидеры стран обменялись новогодними поздравлениями 31 декабря. Текст поздравительных телеграмм пока не приводится.
Ранее Путин подписал указ о временном порядке въезда граждан Китая в Россию, согласно которому они смогут находиться на территории РФ до 30 дней без визы.
Указ распространяется на граждан, прибывающих в страну с гостевым, деловым или туристическим визитом. В России китайцы смогут участвовать в научных, культурных, общественно-политических, экономических и спортивных мероприятиях.
