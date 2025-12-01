Турпоток из Китая в Россию вырастет минимум на 30% после введения безвиза

Фото: depositphotos/Shebeko

Туристический поток из Китая в Россию вырастет минимум на 30% после отмены виз для путешественников из КНР, заявила ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Оценочно минимум на 30%, в первую очередь в приграничных регионах, в регионах Дальнего Востока", – сказала она.

Директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александр Брагин уточнил, что турпоток из Китая в Россию может увеличиться в 2 раза с учетом деловых поездок.

По его словам, китайских путешественников привлекают Москва, Санкт-Петербург и другие города-миллионники. Спросом также пользуются малые аутентичные города (Суздаль и Кострома) и природные территории (Карелия, Мурманская область, озеро Байкал). Эксперт назвал введение безвиза для туристов из КНР долгожданной новостью для туристической отрасли России.

В сентябре Китай ввел пробный безвизовый режим для россиян. Он затронул всех граждан с обычными паспортами. Теперь российские туристы могут посетить КНР без оформления визы сроком до 30 дней.

Владимир Путин назвал данное решение Пекина приятной неожиданностью и пообещал зеркально ответить на него. 1 декабря президент подписал указ о безвизе для граждан Китая.