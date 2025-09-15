Безвизовый режим с Китаем вступил в силу с 15 сентября

Фото: ТАСС/Олег Елков

Китай ввел пробный безвизовый режим для россиян с понедельника, 15 сентября. Он будет действовать для граждан, имеющих обычные паспорта. Они смогут посещать КНР без оформления визы сроком до 30 дней.

Пробный безвизовый режим будет действовать до 14 сентября 2026 года.

О его введении со стороны Китая стало известно 2 сентября. Владимир Путин назвал данное решение приятным и неожиданным сюрпризом.

Президент России также пообещал дать зеркальный ответ КНР на введение безвизового режима. По словам Путина, это приведет к росту поездок и будет способствовать развитию бизнеса, а также деловых и личных контактов.