Эксперт Мкртчян: если вы собираетесь в Китай, обязательно стоит попробовать местные блюда

Фото: 123RF/roseburn

Если вы собираетесь в Китай после отмены виз, обязательно стоит попробовать местные блюда, которые отражают богатство и разнообразие кухни этой страны, рассказал вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян в беседе с Life.ru.

По словам эксперта, получить китайскую визу было непросто и дорого, но с 15 сентября Китай вводит безвизовый режим для россиян.

В связи с этим специалист предположил, что теперь в страну поедут не только бизнесмены, но и туристы, которым нужны экскурсии, пляжи, лечение, а также в поездку отправятся одиночные путешественники и небольшие семьи из двух человек.

Всем туристам эксперт советует в первую очередь попробовать пекинскую утку, так как она считается визитной карточкой страны, а также в столице Китая стоит съесть пельмени цзиньцзюнь. А вот в Шанхае туристов может порадовать знаменитый хрустящий пекинский утенок со свежими морепродуктами.

Вместе с этим Мкртчян рекомендует попробовать уличную кухню в Гуанчжоу, так как там много деликатесов и большое разнообразие морских блюд. А вот в Чэнду пользуется популярностью сычуаньская кухня, для которой характерны острые и ароматные блюда, например сычуаньский суп.

Из достопримечательностей в Пекине эксперт рекомендует обязательно посетить Запретный город, храм Неба и Великую Китайскую стену. В Шанхае прогуляться вдоль набережной Бунд, посмотреть на небоскреб Shanghai Tower и побывать в старинных кварталах Юйюань. А вот в Гуанчжоу эксперт посоветовал обратить внимание на рынок Цзюцзяньлу и знаменитый храм Шамянь.

В Чэнду Мкртчян рекомендует посетить заповедник панды и местные чайные плантации. А в Сиане посмотреть Терракотовую армию и древние городские стены.

При планировании поездки важно помнить, что каждая провинция Китая известна своими уникальными блюдами и достопримечательностями. Эксперт отметил, что важно заранее спланировать маршрут, это поможет сильнее погрузиться в культуру Китая и насладиться всеми богатствами этой страны.

Ранее в РСТ рассказали, что тур в Китай на неделю на двоих обойдется в среднем в 250–300 тысяч рублей. В целом же цены самые разнообразные, вариантов немало и многое зависит от категории гостиницы и наполняемости экскурсионной программы.