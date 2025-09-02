В РСТ спрогнозировали рост популярности Китая после отмены визового режима

Фото: 123RF/prakobkit

Китай войдет в пятерку популярнейших зарубежных направлений у россиян после отмены визового режима, сообщает телеканал "360" со ссылкой на туристического оператора ITM Group, члена Российского союза туриндустрии (РСТ).

Компания оценила введение безвизового режима для всего туррынка как историческое событие. По словам экспертов, популярность этого направления будет равнозначна поездкам в Турцию и Таиланд.

Как отметили специалисты, отмена виз со стороны Китая спровоцирует сильный рост туристического потока. Новые условия уберут ключевой барьер, ранее препятствующий поездкам граждан России в эту страну. Речь идет о стоимости и сложности оформления документов, что было особенно важно для внезапных или семейных поездок.

Оператор обратил внимание, что российский турбизнес давно подготовлен к увеличению потока туристов. В частности, создаются новые групповые и индивидуальные туры, укрепляются партнерские связи с китайскими коллегами, а также проводится обучение гидов.

Вместе с тем компания спрогнозировала не только увеличение популярности классического познавательного туризма, но и стремительный рост гастрономических туров, экотуризма, а также путешествий на крупные международные выставки и бизнес-мероприятия.

"На наш взгляд, теперь 2025 год можно смело назвать настоящим "Годом Китая" для российских путешественников", – говорится в сообщении.

В свою очередь, глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в разговоре с РИА Новости отметила, что отмена виз также повлияет на путешествия россиян в страны Азии с пересадкой в Китае. Оценить динамику таких поездок, по ее словам, в настоящий момент сложно.

"Однако очевидно, что спрос на страны Азии с пересадкой в Китае станут более привлекательными для российских путешественников. Сдерживающим фактором может стать стоимость билетов", – указала Ломидзе.

Эксперт также отметила, что после введения безвизового режима поток туристов в Китай может увеличиться минимум на 30–40% по сравнению с предыдущим годом.

Ранее стало известно, что Китай введет пробный безвизовый режим в отношении граждан России с 15 сентября. Программа будет действовать для россиян, имеющих обычные паспорта. Путешествовать в Китай без визы получится до 14 сентября 2026 года.

