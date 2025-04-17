Мишустин одобрил проект соглашения с Оманом об отмене визовых требований

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин одобрил представленный российским МИД проект соглашения с Оманом, по которому будут взаимно отменены визовые требования. Об этом сообщает ТАСС.

Проект был согласован с федеральными органами исполнительной власти. Кроме того, соглашение уже проработано с Оманом.

Вместе с тем российский МИД должен будет провести переговоры с оманской стороной для достижения договоренностей. По их итогам ведомству поручено подписать соглашение от имени правительства, тем самым разрешив вносить в него незначительные корректировки.

Ранее Мишустин рассказал, что Россия расширит льготный визовый режим с Китаем. По словам главы кабмина, занимающиеся автомобильными перевозками россияне смогут оформить многократную визу на один год.

Данное решение будет способствовать взаимовыгодному сотрудничеству предпринимателей и поможет им сократить издержки, отметил Мишустин.