17 апреля, 21:14Туризм
Мишустин одобрил проект соглашения с Оманом об отмене визовых требований
Фото: depositphotos/id1974
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин одобрил представленный российским МИД проект соглашения с Оманом, по которому будут взаимно отменены визовые требования. Об этом сообщает ТАСС.
Проект был согласован с федеральными органами исполнительной власти. Кроме того, соглашение уже проработано с Оманом.
Вместе с тем российский МИД должен будет провести переговоры с оманской стороной для достижения договоренностей. По их итогам ведомству поручено подписать соглашение от имени правительства, тем самым разрешив вносить в него незначительные корректировки.
Ранее Мишустин рассказал, что Россия расширит льготный визовый режим с Китаем. По словам главы кабмина, занимающиеся автомобильными перевозками россияне смогут оформить многократную визу на один год.
Данное решение будет способствовать взаимовыгодному сотрудничеству предпринимателей и поможет им сократить издержки, отметил Мишустин.
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