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04 апреля, 12:56

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АТОР: у россиян не возникнет проблем с онлайн-анкетами в Таиланде

В АТОР рассказали о новых правилах въезда в Таиланд для российских туристов

Фото: depositphotos/saiko3p

С 1 мая путешественников, прибывающих в Таиланд, обяжут заполнять электронную карту TDAC (Thailand Digital Arrival Card). Сделать это нужно будет за 3 дня до поездки, сообщил Москве 24 вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

По словам эксперта, онлайн-форма доступна на русском языке на специальном сайте. В ней требуется указать личные данные, включая ФИО, дату рождения и контакты, а также сведения о поездке и месте проживания в королевстве.

Никаких сложностей в плане непринятия анкеты или отказов по ней не ожидается. Это просто информационный материал, который собирают тайские власти. Но важно, что без него не пустят в страну.
Артур Мурадян
вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР)

Туристам не придется самостоятельно предъявлять TDAC при въезде, уточнил Мурадян. Предполагается, что анкета будет автоматически отображаться в системе у миграционных офицеров в аэропорту Таиланда.

Также вице-президент АТОР напомнил, что сейчас официальный срок безвизового пребывания россиян в королевстве планируют сократить с 60 до 30 дней. Однако окончательное решение еще не принято, пояснил он.

Ранее пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ) сообщила, что популярные туристические регионы Таиланда не пострадали из-за землетрясения, которое произошло в стране 28 марта. В обычном режиме, в частности, продолжает функционировать инфраструктура Пхукета, Кхао Лак, Краби и Самуи.

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Лукинова Анна

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