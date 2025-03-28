Фото: ТАСС/Валентин Федоров

Популярные туристические регионы Таиланда не пострадали из-за землетрясения, сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

"Популярные туристические регионы – Пхукет, Кхао Лак, Краби, Самуй – и другие южные курорты не пострадали, туристическая инфраструктура функционирует в обычном режиме", – говорится в материале.

В союзе уточнили, что организованные туристы не пострадали, также нет аннуляций ранее купленных туров.

Первое землетрясение, которое ощущалось почти во всех районах Таиланда и в пяти соседних государствах, произошло утром 28 марта. Спустя время последовало повторное землетрясение.

В результате сейсмической активности в Мьянме погибли 20 человек, пострадали 300. В Бангкоке число погибших увеличилось до 3, еще 81 человек пропал без вести. Режим ЧП объявлен в столице Таиланда и некоторых регионах Мьянмы.

Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Мьянмы Мин Аун Хлайну. Он попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки тем, кто потерял родных и близких.

Среди россиян, как считают туроператоры, пострадавших нет. Туристы из России продолжают отдых в "штатном режиме".