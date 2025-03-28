NYT: минимум 300 человек пострадали в Мьянме из-за землетрясения

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Число пострадавших в Мьянме из-за землетрясения возросло до 300, сообщает газета New York Times со ссылкой на больницу города Мандалай.

По словам врача медицинского учреждения Кье Зина, пострадавшие продолжают поступать, однако у больницы не хватает персонала, чтобы принять всех.

Также, по данным газеты, в результате сейсмического происшествия 20 человек погибли.



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Медиакомпания Eleven Media Group , ссылаясь на источник, сообщила, что из двадцати детей, которые в результате обрушения оказались заблокированы в школе в городе Таунгу в центральной части Мьянмы, пятеро погибли. Специалисты продолжают поиски остальных детей.

Кроме того, после подземных толчков временно закрылись мьянманские аэропорты Нейпьидо и Мандалая. Пассажирам предложили полностью компенсировать билеты, передает РИА Новости со ссылкой на заявление авиакомпании Myanmar Airways International.

"Дату перелета можно изменить бесплатно один раз в течение недели после открытия аэропорта при наличии мест", – говорится в сообщении.

Землетрясение, толчки которого ощущались почти во всех районах Таиланда и в пяти соседних странах, произошло 28 марта. После этого последовало повторное землетрясение.

В связи с этим в Бангкоке и некоторых регионах Мьянмы объявили режим чрезвычайного положения.

По информации СМИ, в бангкокском районе Бангсы под завалами рухнувшего строящегося здания находятся минимум 67 человек. Как уточнил губернатор города Чадчарт Ситтипунт, пропавшими без вести числится 81 человек, погибли 3 человека.

В свою очередь, туроператоры не сообщали о том, что кто-то из российских туристов пострадал в результате землетрясения в Таиланде. По информации АТОР, путешественники продолжают отдых в "штатном режиме".