NYT: минимум 300 человек пострадали в Мьянме из-за землетрясения

28 марта, 14:12Происшествия
Фото: ТАСС/ЕРА/NARONG SANGNAK
Число пострадавших в Мьянме из-за землетрясения возросло до 300, сообщает газета New York Times со ссылкой на больницу города Мандалай.
По словам врача медицинского учреждения Кье Зина, пострадавшие продолжают поступать, однако у больницы не хватает персонала, чтобы принять всех.
Также, по данным газеты, в результате сейсмического происшествия 20 человек погибли.
Кроме того, после подземных толчков временно закрылись мьянманские аэропорты Нейпьидо и Мандалая. Пассажирам предложили полностью компенсировать билеты, передает РИА Новости со ссылкой на заявление авиакомпании Myanmar Airways International.
"Дату перелета можно изменить бесплатно один раз в течение недели после открытия аэропорта при наличии мест", – говорится в сообщении.
Землетрясение, толчки которого ощущались почти во всех районах Таиланда и в пяти соседних странах, произошло 28 марта. После этого последовало повторное землетрясение.
В связи с этим в Бангкоке и некоторых регионах Мьянмы объявили режим чрезвычайного положения.
По информации СМИ, в бангкокском районе Бангсы под завалами рухнувшего строящегося здания находятся минимум 67 человек. Как уточнил губернатор города Чадчарт Ситтипунт, пропавшими без вести числится 81 человек, погибли 3 человека.
В свою очередь, туроператоры не сообщали о том, что кто-то из российских туристов пострадал в результате землетрясения в Таиланде. По информации АТОР, путешественники продолжают отдых в "штатном режиме".