28 марта, 10:26Происшествия
Посольство РФ прояснит ситуацию с пострадавшими при землетрясении в Таиланде
Фото: телеграм-канал SHOT
Посольство России проясняет ситуацию по поводу возможных пострадавших граждан в результате землетрясения в Таиланде. Об этом в беседе с ТАСС сообщил заведующий консульским отделом российского диппредставительства Илья Ильин.
По его словам, на территории посольства в Бангкоке также ощущались сильные толчки.
На фоне сейсмического события Метеорологический департамент Таиланда предупредил о риске афтершоков в ближайшее время и призвал граждан быть осторожными и оставаться на улице, пишет газета Khaosod. Они ожидаются до 15:00 (11:00 по московскому времени. – Прим. ред.).
Тем временем в Мьянме произошло повторное сильное землетрясение, магнитуда которого составила 6,4. Его зафиксировали через 12 минут после толчков 7,9-балльной мощности, следует из данных китайского сейсмологического управления. Его очаг залегал на глубине 30 километров, так же как и первый.
О землетрясении стало известно утром в пятницу, 28 марта. В связи с этим в Бангкоке объявили эвакуацию жителей высотных домов.
Подземные толчки начались в 13:20 по местному времени (09:20 по московскому). Они вызвали сотрясение и обрушение штукатурки со стен зданий. Эпицентр землетрясения, по данным СМИ, находился в Мьянме.
Землетрясение магнитудой 7,4 балла произошло в Бангкоке