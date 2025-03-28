Посольство РФ прояснит ситуацию с пострадавшими при землетрясении в Таиланде

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Посольство России проясняет ситуацию по поводу возможных пострадавших граждан в результате землетрясения в Таиланде. Об этом в беседе с ТАСС сообщил заведующий консульским отделом российского диппредставительства Илья Ильин.

По его словам, на территории посольства в Бангкоке также ощущались сильные толчки.

На фоне сейсмического события Метеорологический департамент Таиланда предупредил о риске афтершоков в ближайшее время и призвал граждан быть осторожными и оставаться на улице, пишет газета Khaosod. Они ожидаются до 15:00 (11:00 по московскому времени. – Прим. ред.).

Тем временем в Мьянме произошло повторное сильное землетрясение, магнитуда которого составила 6,4. Его зафиксировали через 12 минут после толчков 7,9-балльной мощности, следует из данных китайского сейсмологического управления. Его очаг залегал на глубине 30 километров, так же как и первый.

О землетрясении стало известно утром в пятницу, 28 марта. В связи с этим в Бангкоке объявили эвакуацию жителей высотных домов.

Подземные толчки начались в 13:20 по местному времени (09:20 по московскому). Они вызвали сотрясение и обрушение штукатурки со стен зданий. Эпицентр землетрясения, по данным СМИ, находился в Мьянме.

