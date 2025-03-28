Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на границе Киргизии и Казахстана

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Подземные толчки интенсивностью 5,5 балла произошли около границы Киргизии и Казахстана в ночь на 28 марта. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Институт сейсмологии киргизской Академии наук.

Очаг землетрясения находился на территории Казахстана, в 20 километрах к северу от киргизского села Копуро-Базар и в 133 километрах от Бишкека. Эпицентр толчков залегал на глубине 17 километров.

Интенсивность землетрясения в ближайших населенных пунктах составила от 4 до 5 баллов. По словам самих жителей Бишкека, они ощущали толчки на протяжении 10–12 секунд. В данный момент специалисты устанавливают информацию о возможных последствиях сейсмособытия.

Ранее землетрясение силой 6–7 баллов произошло на севере Армении. Его зафиксировали в 6 километрах от города Спитак в Лорийской области. Подземные толчки ощущали также жители областей Ширак и Тавуш.

После подземных толчков неподалеку от армянского города Спитак было выявлено 45 афтершоков. Самый сильный из них магнитудой 3,2 наблюдался в 9 километрах от Спитака. В МВД страны предупредили, что подобные толчки еще будут ощущаться в течение определенного времени.