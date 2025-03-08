Землетрясение силой 6–7 баллов произошло в Армении

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Землетрясение силой 6–7 баллов произошло на севере Армении. Его зафиксировали в 6 километрах от города Спитак в Лорийской области, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД республики.

Подземные толчки ощущали также жители областей Ширак и Тавуш. При этом на данный момент информация о пострадавших и разрушениях не приводится.

Накануне землетрясение произошло в Краснодарском крае. Его магнитуда составила 3,9. Сейсмологическую активность зафиксировали на глубине 10 километров. Подземные толчки произошли в 15 километрах от поселка Новомихайловского Туапсинского района.

Во вторник, 4 марта, замелтрясение зафиксировали недалеко от горнолыжного курорта "Шерегеш" в Кузбассе. Магнитуда толчков составила 4,2.

