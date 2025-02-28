Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Непале

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Ученые зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5, которое произошло на территории Непала. Об этом свидетельствуют данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Очаг землетрясения залегал на глубине 13 километров. Его эпицентр находился в 10 километрах к западу от населенного пункта Кодари, в котором проживают около 1,6 тысячи человек. О возможных пострадавших при подземных толчках пока не сообщалось.

Ранее землетрясение магнитудой 6,1 произошло около побережья Индонезии. Подземные толчки были зафиксированы в 121-м километре к югу от города Манадо.

Еще одно сейсмособытие произошло до этого в турецкой Анкаре. Эпицентр землетрясения находился в районе Енимахалле на глубине 11,48 километра. По данным СМИ, толчки ощущались в домах местных жителей.