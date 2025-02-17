Землетрясение магнитудой 3,5 балла произошло в Анкаре

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Землетрясение магнитудой 3,5 балла произошло в турецкой Анкаре, следует из данных с сайта управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

По информации ведомства, подземные толчки начались в 13:20 по местному времени, а их эпицентр находился в районе Енимахалле на глубине 11,48 километра.

Факт землетрясения подтвердили и турецкие СМИ, в том числе телеканал Habertürk. Журналисты отметили, что оно ощущалось в домах жителей.

Ранее два землетрясения были зафиксированы в западной иранской провинции Хузестан недалеко от города Хосейние. Их магнитуда составила 4,4 и 5,4 соответственно.

При этом отголоски подземных толчков чувствовались и в других провинциях. Подтвержденной информации о погибших и материальном ущербе не было, однако группы по оценке и оказанию помощи были отправлены в пострадавшие районы.

