Два землетрясения магнитудой 4,4 и 5,4 произошли на западе Ирана

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Два землетрясения магнитудой 4,4 и 5,4 зафиксированы в западной иранской провинции Хузестан недалеко от города Хосейние, сообщает RT со ссылкой на Mehr.

При этом подтвержденной информации о погибших и материальном ущербе пока не было, однако группы по оценке и оказанию помощи уже отправлены в пострадавшие районы.

По данным агентства, отголоски подземных толчков чувствовались и в других провинциях.

Кроме того, как указывает издание, землетрясение произошло в Нью-Дели. Его магнитуда составила 4,3 балла. Толчки ощущались в 7 километрах от города, а всего было выявлено 17 случаев в радиусе 38 километров.

Ранее землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Сочи. По данным МЧС, землетрясение было зафиксировано на глубине 10 километров, на расстоянии восьми километров восточнее от острова Солохаул в горах.

Очевидцы почувствовали подземные толчки в микрорайоне Макаренко, после чего передали информацию об этом спасателям. Сейсмособытие не привело к разрушениям городской инфраструктуры, пострадавших также не выявили.

