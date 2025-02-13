Землетрясение в Сочи не вызвало разрушений городской инфраструктуры

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Землетрясение, которое произошло на территории Сочи 13 февраля, не привело к разрушениям городской инфраструктуры, пострадавших также нет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городскую администрацию.

Подземные толчки почувствовали очевидцы, которые и сообщили спасателям. В краевом главке МЧС уточнили, что было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,2 балла.

"Все службы жизнеобеспечения функционируют штатно", – говорится в сообщении.

По данным спасателей, позже магнитуда составила 4,4 балла. Толчки выявили на глубине 10 километров, примерно в 8 километрах от горного села Солохаул. Очевидцы заявили, что землетрясение ощущалось в микрорайоне Макаренко, который находится в центре города.

Кроме того, подземные толчки чувствовались и 12 февраля. Они могли появиться после землетрясения в Туапсе, магнитуда которого оценивалась в 3,9 балла, добавила глава сейсмологической станции в Сочи Елена Карпович.

Ранее землетрясение магнитудой 7,6 произошло у берегов Островов Кайман. Эпицентр располагался в 210 километрах к юго-западу от города Джорджтаун, где проживают 29 тысяч человек. Очаг залегал на глубине в 10 километров.

