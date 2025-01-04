Daily Mail: сильное землетрясение и 30-метровое цунами грозят побережью США

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Соединенным Штатам угрожают 9-балльное землетрясение и 30-метровое цунами в 2025 году. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на исследование Колумбийского университета США.

Ученые указывают на представляющие опасность сегменты разлома вдоль побережья от Северной Калифорнии до Южной Канады. Эксперты считают, что в этом месте могут произойти подземные толчки магнитудой 9 баллов. В дальнейшем это землетрясение может вызвать цунами высотой до 30 метров.

Помимо этого, специалисты отмечают движение магмы под Йеллоустонским супервулканом в сторону парка, которая пока еще недостаточно изучена. Сотрудники университета также продолжают наблюдать за активностью подводного вулкана около штата Орегон.

Ранее подземные толчки магнитудой 1,1 зарегистрировали в Хельсинки. Они ощущались в районе Кяпюля в центре столицы Финляндии. Эксперты уверены, что это стало самым сильным землетрясением за всю историю наблюдений в городе.

Еще одно землетрясение магнитудой 5,3 было зафиксировано в декабре в Южно-Африканской Республике (ЮАР). Его эпицентр находился в 101 километре к западу от населенного пункта Брандвлей, в котором проживают порядка 2,8 тысячи человек.