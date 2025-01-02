Землетрясение магнитудой 4,2 зафиксировали на Камчатке

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Землетрясение магнитудой 4,2 произошло на Камчатке, согласно данным регионального филиала ФГБУН Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН".

Эпицентр подземных толчков залегал на глубине 17 километров, а их очаг находился в 160 километрах от Петропавловска-Камчатского.

Информация о каких-либо последствиях землетрясения пока не поступала.

Ранее подземные толчки магнитудой 1,1 зарегистрировали в Хельсинки. Они ощущались в районе Кяпюля в центре столицы Финляндии. Эксперты уверены, что это стало самым сильным землетрясением за всю историю наблюдений в городе.

Еще одно землетрясение магнитудой 5,3 было зафиксировано в декабре в Южно-Африканской Республике (ЮАР). Его эпицентр находился в 101 километре к западу от населенного пункта Брандвлей, в котором проживают порядка 2,8 тысячи человек.