Посольство РФ сообщило об отсутствии данных о пострадавших в Вануату россиянах

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Посольство РФ в Австралии не имеет сведений о пострадавших из-за землетрясения в Вануату россиянах. Об этом РИА Новости рассказали в диппредставительстве.

Полиция Вануату, в свою очередь, подтвердила гибель одного человека из-за землетрясения. Как утверждает портал FBC news, чрезвычайные службы Вануату, фельдшеры и правительственные чиновники работают еще с несколькими жертвами. Агентство AP уточняет, что пострадавшие также начали прибывать в больницы острова.

"Есть доказательства повреждений некоторых зданий в центре городов и несколько крупных оползней на дороге, ведущей из города к пристани", – добавляет издание со ссылкой на показания местных жителей.

Так, посольство США в Порт-Морсби сообщило на своей странице в соцсети X о серьезном повреждении здания, где работают сотрудники ведомства, в результате землетрясения. В связи с этим диппредставительство будет закрыто до дальнейшего уведомления, уточнили представители миссии.

Кроме того, было повреждено здание диппредставительства Новой Зеландии в Вануату, которое находится рядом с диппредставительствами США, Франции и Великобритании, о чем заявил в соцсети X глава МИД Новой Зеландии Уинстон Питерс.

"Новая Зеландия глубоко обеспокоена значительным землетрясением в Вануату и нанесенным им ущербом. Наши мысли с народом и властями Вануату <…> Мы готовы помочь Вануату и откликнуться на просьбы о помощи", – добавил дипломат.

Он также рассказал, что сейчас в Вануату фиксируются перебои со связью.

О землетрясении магнитудой 7,4 около побережья Вануату стало известно 17 декабря. Эпицентр толчков находился в 54 километрах к западу от столицы. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) в связи с этим объявило угрозу цунами, которая затем была отменена.

