AFP: землетрясение у побережья Вануату повредило здание посольств США и Франции

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Землетрясение повредило здание посольств США и Франции в столице Вануату Порт-Виле, сообщает издание AFP.

По данным агентства, в здании также расположены дипломатические представительства Новой Зеландии и ряда других государств. Предварительно, землетрясение опрокинуло колонну, на одной из стен появились трещины и повреждены окна.

Как сообщалось ранее, землетрясение магнитудой 7,4 было зафиксировано около побережья Вануату. Эпицентр толчков находился в 54 километрах к западу от столицы. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

До этого подземные толчки магнитудой 6,1 произошли у побережья северных Курил. Землетрясение силой до 3 баллов ощутили в городе Северо-Курильске на острове Парамушир.