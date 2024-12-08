Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у северных Курил

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Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у побережья северных Курил, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника сейсмостанции Южно-Сахалинск Елена Семенова.

Толчки зафиксировали 8 декабря в 21:24 (13:24 мск). Эпицентр землетрясения находился в Охотском море в 86 километрах северо-западнее курильского острова Матуа. Очаг подземных толчков располагался на глубине 291 километр.

Землетрясение силой до 3 баллов ощутили в городе Северо-Курильске на острове Парамушир.

Землетрясение магнитудой 7,3 было зафиксировано 5 декабря в 63 километрах к западу от населенного пункта Петролия в американском штате Калифорния. Эпицентр подземных толчков находился в Тихом океане, на глубине 600 метров.

Позже власти объявили предупреждение о возможном цунами. Через некоторое время его отменили. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

