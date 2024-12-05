05 декабря, 23:55В мире
Угроза цунами отменена в Калифорнии после землетрясения
Фото: depositphotos/kharhan
Угроза цунами в США была отменена после сильного землетрясения около берегов Калифорнии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA).
Согласно последней сводке Центра предупреждения о цунами NOAA, на данный момент какой-либо угрозы цунами не представляется.
Мощное землетрясение магнитудой 7,3 произошло у берегов штата Калифорния 5 декабря. После него в США объявили предупреждение о цунами.
Тревога действовала для участков побережья в штатах Калифорния и Орегон. Метеорологи ожидали, что цунами могло достигнуть города Сан-Франциско.
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