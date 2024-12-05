Предупреждение о цунами объявлено в США после землетрясения

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Предупреждение о цунами объявили в США после землетрясения магнитудой 7,3, которое произошло у берегов штата Калифорния. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA).

Тревога действует для участков побережья в штатах Калифорния и Орегон.

Ранее землетрясение магнитудой 5,0 было зафиксировано около побережья северных Курил. Подземные толчки были зарегистрированы около 04:23 по московскому времени, их эпицентр находился в Охотском море.

До этого землетрясение магнитудой 6,4 также произошло у побережья японской префектуры Исикава. Тогда эпицентр располагался недалеко от западного берега префектуры. Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.