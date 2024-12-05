Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у побережья Курил

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Землетрясение магнитудой 5,0 было зафиксировано около побережья северных Курил. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на начальника сейсмостанции Южно-Сахалинск Елену Семенову.

Подземные толчки были зарегистрированы около 04:23 по московскому времени, их эпицентр находился в Охотском море, в 184 километрах к западу от необитаемого курильского острова Онекотан. Очаг землетрясения располагался на глубине 380 километров.

Семенова отметила, что в местных населенных пунктах толчки не ощущались. Тревога ценами также не объявлялась.

Ранее землетрясение магнитудой 6,4 произошло у побережья японской префектуры Исикава. Эпицентр располагался недалеко от западного берега префектуры. Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.

Еще одни подземные толчки произошли в ноябре в акватории Сочи. Их эпицентр находится в море на расстоянии 7 километров к юго-западу от города.