Два землетрясения магнитудой до 4,8 произошли на востоке Камчатки

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Два землетрясения магнитудой до 4,8 зафиксировали на востоке Камчатки. Информация о подземных колебаниях появилась на портале регионального отделения Единой геофизической службы РАН.

Так, первые подземные толчки магнитудой 4,8 произошли в 15:59 (06:59 по Москве). Эпицентр расположился в 32 километрах юго-восточнее районного центра Усть-Камчатска. Очаг залегал на глубине 14 километров.

Затем (через 18 минут) еще одно землетрясение мощностью в 4 балла произошло в акватории Тихого океана в 131 километре северо-восточнее Усть-Камчатска. Его очаг находился на глубине 64 километров.

При этом обошлось без пострадавших и повреждений инфраструктуры, уточнили "Интерфаксу" в региональном главке МЧС.

В начале октября землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировали в Камчатском крае. По данным ученых, подземные толчки произошли на глубине 58 километров, а эпицентр сейсмического явления находился в 95 километрах от Петропавловска-Камчатского. О каких-либо последствиях в виде возможных разрушений или пострадавших не сообщалось.

