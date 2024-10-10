Землетрясение магнитудой 5,0 произошло на Камчатке

Фото: depositphotos/raagoon@gmail.com

Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировали в Камчатском крае. Об этом сообщили в региональном филиале федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН".

По данным ученых, подземные толчки произошли на глубине 58 километров, а эпицентр сейсмического явления находился в 95 километрах от Петропавловска-Камчатского.

О каких-либо последствиях землетрясения в виде возможных разрушений или пострадавших не сообщалось.

Еще одно серьезное землетрясение было зафиксировано на Камчатке в конце сентября. Тогда его магнитуда составляла 6,3, оно произошло в 128 километрах от Петропавловска-Камчатского.

20 сентября в Таштагольском районе Кемеровской области произошло землетрясение магнитудой 4,3. Для обследований территорий в 50-километровой зоне от эпицентра была организована работа трех оперативных групп, разрушений не выявили.